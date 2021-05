Apartamentos leiloados no Sol Victória Marina têm lances iniciais de R$ 161 mil

Dois apartamentos no charmoso edifício Sol Victória Marina, no Corredor da Vitória, uma das áreas mais valorizadas de Salvador, estão sendo leiloados. Até as 17h desse sábado (8), qualquer pessoa com pelo menos R$ 161 mil sobrando na conta pode enviar propostas para adquirir uma das duas unidades, que ficam no 7º andar do flat.

Os leilões são realizados através do site RJ Leilões (acesse aqui), que negocia os imóveis após decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-5). Segundo o edital do leilão, o pagamento poderá ser feito à vista ou em até 30 meses, com entrada mínima de 25%.

Os apartamentos, ambos de 31,89m², não possuem vista para o mar, mas para o Corredor da Vitória. No entanto, para ver a Baía de Todos os Santos, basta acessar áreas comuns como a piscina. Além disso, o flat conta com um píer que dá no restaurante Mahi Mahi, um dos mais badalados da cidade, que tem até tobogã.

Veja todas as condições dos leilões dos lotes 001 (aqui) e 002 (aqui).