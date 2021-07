Apelidado de 'Cremosinho', Mateus Moraes revela conselhos de Ramon Menezes

O apelido não intimida os atacantes rivais, mas Mateus Moraes vem conquistando seu espaço no elenco do Vitória. Revelado na Toca do Leão, o zagueiro de 20 anos também é conhecido por 'Cremosinho'. "Isso aí começou em uma live que eu fazia com um amigo meu, Samuel. Aí começaram a fazer isso aí. É um blogueiro, o Cremosinho. Só que ele é muito feio. Eu não sou feio, não", divertiu-se o defensor.

Mateus ganhou mais oportunidades principalmente após a chegada de Ramon Menezes. Adepto do esquema com três zagueiros em partidas fora de casa, o técnico passou a utiizar o jogador para reforçar a defesa rubro-negra. Com as contusões de Wallace e Thalisson Kelven, o prata da casa foi o escolhido para ser titular, mesmo o time sendo formado com apenas dois zagueiros. João Victor ficou como opção no banco.

Mateus Moraes revelou que o técnico Ramon Menezes costuma orientar bastante ele. "Nos treinamentos, ele conversa bastante comigo, manda eu evoluir em alguns aspectos, principalmente no passe. Sobre a titularidade, vai acontecer naturalmente. Basta continuar evoluindo a cada jogo", projetou.

Nesta temporada, Mateus entrou em campo 10 vezes, todas como titular. Foram quatro no Campeonato Baiano, um na Copa do Brasil e cinco na Série B do Brasileiro. Os jogos indicaram pra ele aspectos que precisa evoluir. "Eu acho que, o meu passe, preciso melhorar bastante, principalmente o vertical, quebrando as linhas", apontou.

O Vitória encara o CSA no sábado (24), às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em confronto válido pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. "Campeonato muito difícil, temos sempre que somar pontos, mesmo fora de casa, nem que seja o empate", afirmou Mateus Moraes.

Para a partida, o técnico Ramon Menezes não poderá contar com o volante Pablo Siles e o atacante Guilherme Santos. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. O Leão é o 15º colocado da Série B do Brasileiro, com 12 pontos, um a mais que o Cruzeiro, que abre o grupo de degola, em 17º lugar.