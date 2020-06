Apenas seis bairros de Salvador não têm casos de covid-19; subnotificação preocupa

Dos 163 bairros de Salvador oficialmente reconhecidos em lei, somente seis não têm casos de coronavírus: Aeroporto, Centro Administrativo da Bahia (CAB), Porto Seco Pirajá, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Jaguaripe I e Mangueira. Os dois últimos chamam a atenção por ultrapassarem a marca, respectivamente, de cinco e 12 mil habitantes.

Se comparadas as realidades de Jaguaripe I e Mangueira com a do Retiro, por exemplo, que tem 262 habitantes e 14 casos confirmados, a discrepância dos dados fica evidente. No Retiro, o coeficiente de incidência da covid-19 é de 53,44 casos para mil habitantes, o maior de Salvador.

Com seus 12 mil habitantes, segundo o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Mangueira está localizada na Cidade Baixa de Salvador, entre Massaranduba, Bonfim, Ribeira e Caminho de Areia. Já Jaguaripe I faz parte da região de Cajazeiras. Ao contrário do que muitos pensam, o local não abriga a praia de Jaguaribe e não fica na orla da cidade.

Para a pesquisadora Patrícia Lustosa Brito, membro do grupo de pesquisa GeoCombate Covid-19, da Ufba, duas hipóteses podem explicar a situação dos dois bairros, todas relacionadas com a subnotificação: “Quem tem alta renda tem mais acesso aos testes. Por isso, há menos subnotificação para essa população. Tanto a Mangueira como Jaguaripe I não são bairros de rico. Provavelmente, as pessoas de lá dependem do Sistema Único de Saúde”, disse.

A outra hipótese da pesquisadora é o fato de que, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a soma dos casos registrados nos bairros de Salvador não corresponde ao total de casos registrados na cidade. No último levantamento feito em 15 de junho, a capital tinha registrados 20.467 casos. A soma dos casos dos bairros, no entanto, é de 17.724. Isso significa que quase 3 mil casos ainda não possuem bairros identificados.

“Onde esses casos estão? Essa é a grande pergunta. O ideal mesmo era que a gente soubesse as ruas, para termos mais precisão na análise dos dados. Tudo isso deveria ser publicado numa planilha online e aberta, o que não é o caso atual. Nós pesquisadores queremos ajudar”, disse a professora Patricia.

A médica infectologista da SMS, Adielma Nizarala, concorda com a hipótese da testagem. “Quanto mais se testa, mais descobre casos. Não dá para testarmos a população toda agora, pois o custo é alto, mas a prefeitura tem se esforçado, como já ocorre nos bairros com medidas restritivas”, disse.

Realidade

Mesmo os dados mostrando a situação privilegiada da Mangueira e Jaguaripe I, moradores dizem que a realidade é diferente. “Minha sogra e sua neta estão com o coronavírus, em isolamento. Tem pessoas que a gente conhece que pegaram a doença e outras até que já morreram”, garantiu o aposentado Luis Carlos, 69 anos, há 12 morador da Mangueira.

Para ele, esse erro acontece porque o bairro é considerado uma localidade de Massaranduba, que possui 214 casos de coronavírus. “Na realidade, a Mangueira é uma parte da Massaranduba. Eu moro, por exemplo, numa rua cujo trecho é considerado Mangueira. Mas o documento da casa diz que é na Massaranduba”, afirmou.

Essa confusão pode afetar o registro dos dados nos bairros, como admitiu a médica da SMS. “Estes casos podem estar entrando na estatística de um bairro maior, que o engloba. Os casos, portanto, existem. Só não se sabe de onde ele pertence. Isso pode realmente estar acontecendo”, disse Adielma. Ela explicou ainda que, quando uma pessoa é testada, o profissional da saúde preenche um formulário e informa vários dados, como o endereço do paciente, conforme o que foi dito pelo próprio doente.

Jaguaripe, na região de Cajazeiras, também não tem casos notificados (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Fronteiras

Os 163 bairros de Salvador foram definidos num Projeto de Lei de 2017 que levou em conta o trabalho 'O Caminho das Águas em Salvador', elaborado por pesquisadores da Ufba e técnicos da Prefeitura e do Governo do Estado. “Não se trata de um problema de reconhecimento ou pertencimento ao bairro, pois consultamos os moradores e eles delimitaram junto conosco”, disse Beth Santos, que coordenou o trabalho.

Em Jaguaripe I, por exemplo, os moradores entrevistados se reconhecem como membros do bairro e não levantaram o problema que ocorre na Mangueira. “Moro aqui há 20 anos e é Jaguraripe mesmo”, disse o morador Joselito Fernandes, 52.

Sem se identificar, funcionários do posto de saúde do bairro disseram que lá ainda não teve caso de coronavírus registrado. No entanto, Joselito denuncia que o isolamento social não tem sido muito cumprido. “Na rua principal do bairro, o comércio não para. Conheço um moto-taxi daqui que foi infectado”, avisou.

Jaguaripe I faz divisa com sete outros grandes bairros de Salvador: Cajazeiras VIII, Fazenda Grande I, Fazenda Grande II, Fazenda Grande III, Fazenda Grande IV, Nova Brasília e Jardim Nova Esperança. Esses dois últimos possuem sozinhos 235 casos registrados, ambos com coeficiente de incidência acima de 5 casos por mil habitantes.

“É uma questão de tempo para o vírus estar em todos os bairros de Salvador. Existem estudos que mostram que, para cada caso descoberto, há entre seis a sete que não foram identificados. É importante que as pessoas fiquem em isolamento, usem máscara e cumpram todas as medidas necessárias”, disse a infectologista da SMS.

Para a pesquisadora Beth Santos, a ausência de população ou o número pequeno de moradores explica o fato de não haver casos registrados no Aeroporto, CAB e Porto Seco Pirajá (único desses que tem habitantes, 72, no caso). Pessoas podem até ter se infectado no local, mas o registro vai para o bairro de moradia.

Já a ilha de Bom Jesus dos Passos tem pouco mais de mil moradores. “Mas a população da ilha costuma ser flutuante. É preciso ver, atualmente, quantas pessoas estão de fato no local”, disse Santos.

Confira os 10 bairros com menos casos de coronavírus:

1º lugar: Aeroporto

Casos: 0

População: 0

2º lugar: CAB

Casos: 0

População: 0

3º lugar: Porto Seco Pirajá

Casos: 0

População: 72

4º lugar: Ilha de Bom Jesus dos Passos

Casos: 0

População: 1.465

5º lugar: Jaguaripe I

Casos: 0

População: 5.487

6º lugar: Mangueira

Casos: 0

População: 12.310

7º lugar: Ilha dos Frades

Casos: 1

População: 733

Incidência por mil habitantes: 1,36

Recuperados: 0

8º lugar: Moradas da Lagoa

Casos: 2

População: 16.189

Incidência por mil habitantes: 0,12

Recuperados: 0

9º lugar: Boa Vista de Brotas

Casos: 3

População: 2.964

Incidência por mil habitantes: 1,01

Recuperados: 2

10º lugar: Santa Luzia

Casos: 3

População: 7.702

Incidência por mil habitantes: 0,39

Recuperados: 1

Confira os 10 bairros com mais casos de coronavírus:

1º lugar: Pituba (já passou por medida restritiva de isolamento social)

Casos: 625

População: 65.160

Incidência por mil habitantes: 9,59

Recuperados: 223

2º lugar: Brotas (Já passou por medida restritiva de isolamento social e voltará a ter a partir dessa quinta-feira)

Casos: 597

População: 70.158

Incidência por mil habitantes: 8,51

Recuperados: 224

3º lugar: Pernambués (já passou por medida restritiva de isolamento social)

Casos: 465

População: 64.983

Incidência por mil habitantes: 7,16

Recuperados: 145

4º lugar: Fazenda Grande do Retiro (Passa por medida restritiva de isolamento social)

Casos: 425

População: 53.806

Incidência por mil habitantes: 7,9

Recuperados: 139

5º lugar: Liberdade (já passou por medida restritiva de isolamento social)

Casos: 405

População: 41.802

Incidência por mil habitantes: 9,69

Recuperados: 136

6º lugar: São Marcos (Passa por medida restritiva de isolamento social)

Casos: 393

População: 28.591

Incidência por mil habitantes: 13,75

Recuperados: 129

7º lugar: Itapuã (Passa por medida restritiva de isolamento social)

Casos: 379

População: 66.961

Incidência por mil habitantes: 5,66

Recuperados: 108

8º lugar: Cabula (já passou por medida restritiva de isolamento social)

Casos: 333

População: 23.869

Incidência por mil habitantes: 13,95

Recuperados: 111

9º lugar: Uruguai (já passou por medida restritiva de isolamento social)

Casos: 305

População: 30.370

Incidência por mil habitantes: 10,04

Recuperados: 122

10º lugar: Beiru/Tancredo Neves (Passa por medida restritiva de isolamento social)

Casos: 301

População: 50.416

Incidência por mil habitantes: 5,97

Recuperados: 85

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro