Apesar da internação por covid, assessoria diz que Zeca Pagodinho está 'assintomático'

Foto: Reprodução/Instagram

A assessoria de Zeca Pagodinho deu mais detalhes sobre a internação do cantor, que está com covid-19. "Ele não teve nenhum sintoma. Uma pessoa da família precisou fazer o teste e o laboratório testou a todos, então ele soube que estava positivo. Está no hospital para fazer um monitoramento de praxe. Está bem e, em breve, estará em casa", disse a assessoria do sambista ao Estadão.

Zeca Pagodinho, que tem 62 anos, foi internado com covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro neste sábado, dia 14. De acordo com informações da Casa de Saúde São José, o cantor apresenta sintomas leves, com bom estado geral e não necessita de suporte de oxigênio.

Zeca já recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. A primeira em abril, e a segunda no último mês de julho. Vale lembrar que a infecção de pessoas já imunizadas não indica ineficácia da vacina contra a covid-19.