Apesar de empate, Roger vê lado positivo: 'Retorno da boa atuação'

O Bahia esteve perto de voltar a vencer no Brasileirão. Fernandão marcou de pênalti e abriu o placar para o tricolor no duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste domingo (3). Mas o Esquadrão acabou vendo o time mineiro empatar pouco depois com Sassá e ficou no 1x1. Apesar do resultado ter sido considerado um vacilo pela torcida, para Roger Machado, há um lado positivo.

"Comemorar pelo retorno da boa atuação. Saímos na frente, com uma jogada individual o Cruzeiro conseguiu o empate. Não considero como dois pontos perdidos, muito embora a gente pudesse ter conquistado os três pontos. Valeu pelo retorno da confiança. Os maus resultados foram com atuações baixas. Hoje voltamos ao nível que estamos mais habituados a fazer, um ponto importante. Podemos comemorar ter voltado ao campeonato novamente, poder ter passado por essa tempestade", afirmou o técnico.

O Bahia passou metade do segundo tempo com um homem a mais. No lance do pênalti convertido por Fernandão, Orejuela tomou o segundo amarelo por mão na bola e foi expulso. Na análise de Roger, o gol de empate da Raposa mesmo com 10 jogadores foi mérito de Sassá.

"O Cruzeiro viria para frente mesmo com um jogador a menos. Por vezes, a inferioridade no placar é diminuída pela capacidade de retenção. Mas foi um gol de virtude pessoal. O Cruzeiro não nos oportunizou muitos riscos. As mudanças que fizemos foi buscando a velocidade, sabemos que teríamos campo. Rogério teve um belo lance. É um ponto a comemorar. Os dois pontos escaparam, mas esse campeonato é muito duro. O que comemoramos é o retorno da confiança e do bom jogo".

Gilberto x Fernandão

Fernandão, aliás, foi surpresa da escalação. O atacante foi titular no lugar de Gilberto, artilheiro do time na temporada mas que não marcava há oito partidas. Segundo o treinador, a mudança veio pela própria fase ruim do camisa 9.

"Gilberto vinha instável, nos ajudou muito, ídolo do clube, mas acho que era justo que oferecesse uma oportunidade para o Fernando de iniciar o jogo. Ficou em campo 60 minutos, 70 minutos. Conseguiu fazer seu gol. Quando cansou, saiu. Justo que dê uma sequência, e o Gilberto passe a entrar a partir do banco. Quando cheguei, fiz um revezamento. Agora é tentar pegar o melhor momento. Motivação do atleta que teve menos oportunidade de ser titular, entrar e nos ajudar nessa reta final".

Com o resultado, o Bahia caiu para a 10ª posição, com 42 pontos. O próximo compromisso é na quarta-feira (6), às 21h30, na Fonte Nova, contra a Chapecoense. Para Roger, o calendário, com partidas tão próximas umas das outras, é um dos motivos da queda de rendimento do tricolor no segundo turno do Brasileirão.

"Se pegar esse recorte que os times estão oscilando, coincide com esse calendário apertado. É tão visível que não sei como não se organiza um campeonato melhor. Esse campeonato não é bom, precisa mexer. Só que não parte dos profissionais do campo, dos clubes, parte de quem organiza. Se organizar, em dez anos o Brasileiro é uma das maiores ligas do mundo. Porém se faz esse arremedo de campeonato onde se disputa dez jogos em um mês. Era esperada [a queda de rendimento]. Não temos um grupo com tantos jogadores à disposição. Tem lesão, tem suspensão. A gente sabia que poderia acontecer. As equipes que estão lá na frente, com elencos maiores, que podem rodar um pouco mais, acabam sentindo menos", afirmou.

A Libertadores ainda é o plano do Bahia, mas a ideia da equipe é focar sempre na próxima missão. "Estamos fazendo jogo a jogo, sem criar expectativa. Foram cinco, seis rodadas que poderíamos ter entrado no G-6. Isso frustra o torcedor, frustra o atleta. Vamos apostar em fazer jogo a jogo e no final ver o que podemos conquistar. Projetar que deseja algo maior. Sul-Americana foi ano passado. Libertadores pode virar G-8. Ainda tem muita água para passar".