Apesar do feriadão antecipado, ferry-boat e lanchas funcionam na segunda (25)

Devido à antecipação de feriados na Bahia na próxima semana, a operação dos sistemas de travessias para a Ilha de Itaparica vai passar por alterações.

Apesar do decreto estadual que suspende o transporte marítimo aos sábados, domingos e feriados no estado, nesta segunda-feira (25), correspondente ao feriado de São João, o Sistema Ferry-Boat e o Sistema de Lanchas vão operar até as 14 horas.

De acordo com o governo do estado, a situaçao excepcional foi devido à necessidade de garantir o deslocamento entre os municípios das pessoas que não puderam se planejar com antecedência.

O detalhamento do funcionamento dos sistemas entre a terça-feira (26) e a sexta-feira (29) será divulgado em breve.

Feriado

Este ano, os feriados do São João e da Independência da Bahia que ocorrem, em 24 de junho e 2 de julho, respectivamente, serão antecipados para a próxima semana. A mudança se deve à decisão do governo da Bahia, que antecipou os feriados em todo o estado para a próxima segunda (25) e terça-feira (26) em uma tentativa de estimular o isolamento social e reduzir a taxa estadual de transmissão do novo coronavírus, que gira em torno de 5%.

Em Salvador, o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia também foi transferido para a próxima quarta (27). A data oficial da padroeira da Bahia é 8 de dezembro. As mudanças foram anunciadas na sexta-feira (22) em coletiva virtual conjunta concedida pelo governador Rui Costa e pelo prefeito de Salvador, ACM Neto.

Além da capital, outras oito cidades baianas também vão antecipar feriados municipais para conter os casos de coronavírus nos municípios. São elas: Feira de Santana, Lauro de Freitas, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Candeias, Ipiaú e Camaçari. Os locais foram escolhidos por possuírem os maiores números de casos de contaminação e a linha de corte de 100 ocorrências para cima até agora.