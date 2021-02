Aplicação da 2ª dose da vacina contra covid começa nesta terça (16) em Salvador

A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em trabalhadores de saúde da linha de frente contra a pandemia e idosos que vivem em abrigos começa nesta terça-feira (16) em Salvador. Esses foram os primeiros grupos vacinados na capital, ainda em janeiro. A ação segue especificações do laboratório responsável pela fabricação do imunizante, que determina que a dose de reforço deve ser injetada 28 dias após a primeira aplicação.

Conforme o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as doses estarão disponíveis para os trabalhadores da saúde em 14 postos fixos: USF Itapuã, Centro de Saúde Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Imbuí, CSU Castelo Branco, Centro de Saúde Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Centro de Saúde Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF Colina de Periperi, USF Vista Alegre, USF Tubarão, CSU Pernambués, USF San Martin III, USF Vale do Matatu, USF Resgate e Arena Fonte Nova (parte de cima/superior).

Além disso, dois drive-thrus serão montados para a iniciativa, sendo um na Arena Fonte Nova e outro no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Todos os pontos de campanha funcionarão das 8h às 17h, e a expectativa é que aproximadamente 1,4 mil pessoas recebam a segunda dose nesta terça (16). Equipes móveis vão visitar abrigos para vacinar os idosos.

Cartão de vacinação

A campanha seguirá no decorrer da semana nesses locais e as pessoas que receberão a segunda dose do imunizante devem buscar os pontos de vacinação na data agendada no cartão de vacina. É necessário, portanto, a apresentação de um documento oficial com foto e o cartão de vacina.

“Todos os indivíduos que tiveram acesso à primeira dose receberam o cartão de vacina com a especificação do imunizante e com a data agendada para a aplicação da segunda dose. É importante que as pessoas obedeçam esse cronograma e não deixem de fazer o esquema vacinal completo que assegura de fato a proteção contra o vírus”, alerta a diretora de Vigilância à Saúde, Andréa Salvador.

Em quase um mês de campanha, a capital baiana alcançou mais de 112 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. Conforme dados do Vacinômetro (vacinacovid. saude. salvador. ba. gov. br), 75% do público imunizado são trabalhadores de saúde, enquanto os demais 25%, idosos.