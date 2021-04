Aplicação das provas do Encceja é adiada por conta da pandemia; confira nova data

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alterou o cronograma de aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020.Por causa da pandemia de Covid-19, a avaliação que estava prevista para acontecer no dia 25 de abril, agora será realizada no dia 29 de agosto de 2021. A informação foi oficializada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 9 de abril.



O Inep reforça que está empenhado em realizar a edição de 2020 do Encceja e que o ajuste da data visa garantir a segurança de todos os envolvidos no exame. “Do ponto de vista técnico-pedagógico, a postergação da data de aplicação do Encceja 2020 trará o menor impacto possível diante do estado de emergência de saúde pública de importância internacional”, afirmou o instituto em nota.



As inscrições para o Encceja 2020 estiveram abertas de 11 a 22 de janeiro de 2021 de forma gratuita. Ao todo, 1.630.046 participantes estão confirmados. Desse total, 301.438 farão provas para pleitear a certificação de ensino fundamental e 1.328.608 para o ensino médio.



O Encceja acontece anualmente de forma gratuita para jovens e adultos brasileiros que não tiveram a oportunidade de concluir a educação básica em idade adequada poder obter o certificado do ensino fundamental e/ou médio. A avaliação é constituída de quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, além de uma redação.



Novo cronograma do Encceja 2020

Justificativa de ausência: 14 a 20 de dezembro de 2020

Resultado: 28 de dezembro de 2020

Recurso: 28 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021

Resultado do Recurso: 11 de janeiro de 2021

Inscrição: 11 a 22 de janeiro de 2021

Ressarcimento: 11 a 27 de janeiro de 2021

Solicitação de atendimento especializado: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Solicitação de tratamento pelo Nome Social: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Aplicação ensino fundamental e médio: 29 de agosto de 2021





