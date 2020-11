Aplicativo e-Título apresenta instabilidade, diz TSE

O aplicativo e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apresenta instabilidade na manhã deste domingo (15), informou o órgão. No app, o eleitor pode consultar o local de votação e justificar a ausência.

Usuários reclamam que o aplicativo não faz a validação da conta e trava. O TSE orientou que caso os eleitores tenham problemas para efetuar o acesso, esperarem alguns minutos e tentarem novamente entrar na plataforma.

Segundo o órgão, a instabilidade do aplicativo está relacionada ao grande número de acessos na plataforma. O e-Título verifica se o eleitor está fora de seu domicílio eleitoral por meio da funcionalidade de georreferenciamento.

Acompanhe a cobertura das eleições no CORREIO

