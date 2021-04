Aplicativo mostra onde ficam e como chegar a postos de vacinação contra covid

O aplicativo Quicko APP, startup brasileira de mobilidade urbana, disponibiliza um Mapa da Vacinação em várias cidades brasileiras, inclusive Salvador. Com isso, é possível localizar os postos mais próximos e saber detalhes como horário de funcionamento e cronograma da imunização contra a covid-19.

O app reúne as informações sobre pré-cadastro, endereços e horários dos postos de vacinação, além do calendário por faixa etária. Ajudando ainda o usuário a chegar no local de forma mais rápida e segura, usando transporte público, bicicletas, a pé ou por carros de aplicativo.

“Sabemos dos desafios que a pandemia impôs à nossa vida. Felizmente, já enxergamos a perspectiva de melhora com a vacina. Queremos que nossos usuários cheguem de maneira mais segura e rápida nos postos de vacinação, por isso incluímos no aplicativo os endereços.”, afirma Pedro Somma, CEO da Quicko.

O aplicativo está disponível para Android e iOS. A Quicko é a primeira plataforma de Mobility as a Service (MaaS) 100% brasileira. O app reúne em uma só plataforma serviços de transporte para os usuários. Com ele, o usuário é notificado sobre mudanças que afetem seu caminho e também pode reportar problemas como lotação, atraso ou lentidão. Em Salvador, também é possível comprar créditos do cartão CCR Metrô Bahia usando o app.