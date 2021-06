Apontada por dedurar traficantes, idosa morre após ser espancada no Bairro da Paz

Uma idosa morreu após ter sido espancada no Bairro da Paz, em Salvador. Identificada como Alaíde de Oliveira Pinto, 61 anos, a vítima foi agredida no domingo (27). Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu e morreu no início da noite desta segunda-feira (28).



Nesta manhã, um dia após a morte da idosa, moradores do Bairro da Paz evitaram falar do assunto, por medo de represálias. Alguns vizinhos, que pediram para que seus nomes fossem mantidos em sigilo, explicam que o assunto é tratado com discrição porque a idosa foi vítima de traficantes do Bonde do Maluco (BDM), que controlam o tráfico da região.

“O que se fala aqui no bairro é que foram os caras do movimento que bateram. Porque mesmo ela tendo já uma certa idade, entregava o povo do movimento”, disse um dos vizinhos.

“As pessoas não querem falar sobre o assunto. Não vimos nada nas redes sociais do bairro, nenhuma postagem de luto, nem notícias dos parentes dela. Se realmente ela foi assassinada pelo que aconteceu, por entregar o pessoal daqui, ninguém é maluco de expor alguma coisa. O assunto fica somente nos comentários internos”, disse uma outra moradora.



De acordo com a Polícia Civil, o corpo já passou por perícia e o caso já está sob investigação da Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), mas ainda não há indicativo de autoria e motivação.

Até o início desta tarde, o corpo da idosa permanecia no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, ainda em procedimento de necropsia. Após os pprocedimentos, haverá liberação para que a família faça o velório.