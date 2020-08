Após 10 anos afastada, Ana Paula Arósio estrela comercial de banco

A atriz Ana Paula Arósio vai quebrar seu hiato de 10 anos longe da TV. Mas não é uma novela nem uma série que vai atraí-la novamente: Ana Paula vai aparecer nos comerciais, como estrela da nova campanha do banco Santander.

Segundo o blog Telepadi, da Folha de S. Paulo, o conteúdo do comercial ainda é cercado de mistérios e só se sabe que Ana Paula vai ser a protagonista.

Desde 2010, quando deixou a novela "Insensato Coração", a atriz não voltou mais a trabalhar na TV. Seu último título foi a série "Na forma da lei", de Antonio Calmon, que foi ao ar também em 2010.

Nesse período, a atriz fez somente três filmes, Annita & Garibaldi, de 2013, A Floreta que se Move, de 2015, e Primavera, de 2018.

A atriz estreou na carreira na novela "Éramos Seis", do SBT, em 1994. Depois, fez sete novelas e seis séries. Estreou na Globo com o sucesso "Hilda Furacão", de 1998 - surpreendemente "emprestada" por Sílvio Santos, já que ainda tinha contrato com o sBT.

Em 2010, durante "Insensato Coração", ela começou a ficar incomodada com os bastidores da novela, dirigida por Dennis Carvalho. Passou a faltar as gravações no sul do país e acabou sendo dispensada pelo diretor publicamente. Ela pediu desligamento da Globo depois e desde então não aceitou mais convites para retornar.

Ana Paula casou-se em 2009 com o arquiteto Henrique Pinheiro e mora no interior de São Paulo, criando cavalos, animais pelos quais é apaixonada.