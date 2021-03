Após 15 dias internado, paciente de 24 anos, que chegou a ser intubado, vence a covid-19

Matheus Tôrres tem 24 anos e acaba de receber alta depois de passar os últimos 15 dias internado com Covid-19 em um hospital, em Salvador. Ele foi o paciente mais jovem com a doença que o infectologista Roberto Badaró tratou até hoje. “Embora não tenha comorbidades, Matheus desenvolveu uma forma grave da Covid-19. Ficou 15 dias internado, precisou ser intubado mas, hoje, pôde, ‘comemorar’ a vitória da sua saúde, com a alta hospitalar!”, narrou o médico em uma postagem em seu perfil no Instagram ( com fotos autorizadas pelo paciente).



"Embora seja de conhecimento de todos que o vírus atinge de forma mais grave também os jovens, fica aqui um ALERTA, para que vocês levem a sério as medidas protetivas e preventivas contra coronavírus", disse o médico, que desejou ao paciente uma boa recuperação.