Após 17 anos de luta, Casa do Hip Hop Bahia é inaugurada

A luta não é de hoje. Na verdade, estava bem perto de completar a maioridade desde que a Rede Aiyê de Hip Hop apresentou o projeto da Casa de Hip Hop na Câmara Municipal de Salvador, defendendo a importância desse espaço cultural para desenvolvimento de uma das linguagens artísticas mais presentes na periferia. O dia da realização do sonho não podia ser mais sugestivo: nesta sexta-feira, 12 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Hip Hop. Neste dia, será inaugurada a casa que leva o nome do movimento, bem no coração do Centro Histórico.

A abertura será às 15h, com com discotecagem de DJ Leandro Vitrola e shows dos grupos Nova Era, Família Tríplice, Udi Santos. A inauguração também terá apresentação de roda de breakdancing com Unidade All Star Crew (dança de rua) e pintura de painéis de graffiti ao vivo. A banda Afrocidade que faria show no local, teve a participação adiada e se apresentará em uma nova data.

O local será um espaço de referência sociocultural e articulação estratégica da cultura hip hop e da juventude negra. O espaço irá estimular o empreendedorismo, a formação superior, a pesquisa, aperfeiçoamento de técnicas e metodologias no trabalho coletivo, na perspectiva de contribuir com a superação das desigualdades socioculturais e raciais.

A estrutura da Casa será composta por um estúdio de multimídia, uma sala multiuso para palestras, cursos, oficinas, projeção de vídeos e reuniões, um escritório, um espaço de coworking com exposição de livros, uma loja colaborativa, um memorial da cultura hip hop baiana, uma área externa para eventos de pequeno porte e dois banheiros.

Um dos idealizadores, e agora gestor do espaço, DJ Branco comemora a chegada do grande dia. "São 17 anos de luta, é uma resistência, uma persistência e é uma conquista inaugurar a casa", disse.

DJ Branco é um dos idealizadores da Casa (Foto: Acervo Pessoal)

Luta

DJ Branco conta que o projeto da Casa foi defendido desde o início do século. Na Conferência Nacional da Juventude, em 2004 e Conferência Municipal de Juventude, em 2005, o projeto foi apresentado até a aprovação na Conferência Municipal e Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em 2005, entrando nos planos de cada evento no segmento cultural.

O grande desafio foi conseguir viabilizar. Segundo Branco, foi difícil fazer com que as instituições entendessem a importância do projeto. Após a inauguração, a luta será para levantar todo o mobiliário do espaço cultural quem tem na casa do Hip Hop Diadema uma grande referência. Hoje, no Brasil, existem cerca de 20 espaços com a mesma proposta.

"A casa do hip hop é de fundamental importância para contribuir com o fortalecimento, desenvolvimento, da cultura no estado da Bahia. por ser um espaço de referência, que vai trabalhar com arte-educação, empreendedorismo, tecnologia da informação e inovação. É uma sede, um local onde as pessoas podem chegar para procurar informações sobre oficinas, sobre artistas da cultura hip hop no estado. A expectativa é até o primeiro semestre de 2022 equipar a casa completamente. Inauguramos a casa sem equipamentos, móveis para desenvolver atividades. E buscamos a mobília com parcerias. É um momento de inaugurar a casa, ainda mais nesse dia importante que é o 12 de novembro", disse.

O uso do imóvel é resultado de uma concessão pública pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O espaço será coordenado e administrado pela CMA HIP HOP – Comunicação, Militância e Atitude Hip Hop. O evento de inauguração da Casa do Hip Hop Bahia é uma produção da CMA HIP-HOP com o apoio do Governo do Estado da Bahia.