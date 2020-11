Após 1º turno ruim, Bahia precisa melhorar para não ser rebaixado

A primeira metade do Campeonato Brasileiro chegou ao fim e no Bahia o sentimento é de preocupação, com sinal de alerta ligado. A expectativa gerada no início da temporada passou bem longe da realidade apresentada pelo tricolor. Dos 18 jogos que disputou, o Esquadrão venceu apenas cinco, empatou quatro e perdeu outros nove, o último deles no domingo passado, quando caiu por 3x1 para o Santos, na Vila Belmiro.

O time ainda tem um jogo do primeiro turno para realizar. A partida contra o Fortaleza foi adiada e será disputada no próximo dia 11 de novembro, na Fonte Nova, entre os dois primeiros compromissos do returno. Mesmo assim, o fraco desempenho deixa o clube em situação delicada e o reflexo aparece na tabela de classificação.

Os 19 pontos conquistados durante a primeira metade da Série A fizeram o Bahia mergulhar de cabeça na luta contra o rebaixamento, coisa que não aconteceu na temporada passada. A pontuação é a mesma de equipes como Coritiba, que ocupa a zona de rebaixamento, e Vasco, que também luta contra a degola. O Esquadrão leva vantagem no saldo de gols, mas com o agravante de que o time carioca tem um jogo a menos na competição.

Chama atenção ainda a porcentagem de aproveitamento obtida pelo Bahia durante o primeiro turno. Atualmente, o tricolor conta com 35,2% de aproveitamento. O número é inferior, por exemplo, ao do Vasco, que soma 37,3% e está uma posição abaixo. Mas o alerta maior é quando a comparação é feita com a linha de corte histórica para não ser rebaixado.

Desde que o Brasileiro passou a ser disputado em pontos corridos por 20 clubes, em 2006, a média utilizada como base para se manter na Série A é de 45 pontos. Para chegar a esse número, o Bahia teria que conquistar aproveitamento de 39,5% ao final do campeonato. Ou seja, maior do que o Esquadrão vem fazendo até aqui.

Traduzindo na tabela, se espelhar no segundo turno a campanha que fez no primeiro, o Bahia dificilmente escaparia da degola, já que somaria o máximo de 38 pontos. Nem mesmo se vencer o Fortaleza, o desempenho da primeira metade poderá ser repetido. Nesse caso, o tricolor fecharia o turno com 22 pontos e ao final do torneio somaria o máximo de 44, abaixo da linha de corte.

Assim, dos 20 jogos que ainda restam para a equipe até o fim da Série A, o Esquadrão terá que vencer pelo oito e somar outros dois empates para obter o mínimo desejado.

Vale lembrar que a média de 45 pontos é apenas uma referência e não garantia de permanência ou descenso. Em 2006, por exemplo, o Palmeiras escapou com 44 pontos. Já no ano passado, o Ceará conseguiu se livrar com 39. Por outro lado, em 2009 o Coritiba somou 45 pontos, mas acabou rebaixado à Serie B. O time paranaense é até hoje a equipe que caiu com a maior pontuação.

“Tenho convicção de que vamos evoluir. Temos evolução em alguns aspectos importantes da equipe. Temos que confirmar com resultado aquilo que a equipe vem fazendo na maioria dos jogos que dirigi até aqui. São pequenas exceções que não fizemos bons jogos. Então isso é que aponta para a expectativa de melhora em termos de resultado e crescimento na tabela”, analisou o técnico Mano Menezes.

Histórico

A boa notícia para os tricolores é que, desde 2011, quando voltou a disputar a Série A, o tricolor foi rebaixado apenas uma vez, justamente quando virou o turno dentro da zona de rebaixamento. Em 2014, o Esquadrão somou só 17 pontos ao fim dos 19 primeiros jogos e figurava na vice-lanterna. O time não conseguiu reagir e acabou caindo.

No entanto, historicamente, o Bahia costuma somar mais pontos no segundo turno do que no primeiro. Com exceção do ano passado, quando fez 31 pontos na primeira metade e apenas 18 na segunda, em todas as outras temporadas a pontuação final foi maior e acabou ajudando a equipe a evitar a degola.

Em 2012, o Bahia também conquistou 17 pontos no primeiro turno, mas ficou na 16ª colocação. A equipe se recuperou na segunda metade e adicionou outros 30 pontos, com oito vitórias na reta final, o suficiente para terminar na 15ª colocação, com 47 pontos.

Excluindo 2019, se mantiver a média de pontuação que conquistou nos últimos anos durante o segundo turno de 2020, o tricolor somará mais 25 pontos aos 19 que já tem. Como ainda possui um jogo a menos, a equipe poderia chegar até 47 e até pensar em uma vaga na Sul-Americana de 2021.

Com todos os números e teorias na mesa, resta agora ao Bahia colocar o plano em prática no campo se quiser mesmo se manter na elite do futebol brasileiro em 2021.