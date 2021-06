Após 20 dias, Lázaro Barbosa é preso em Goiás, diz governador

O maníaco baiano Lázaro Barbosa foi preso em na região de Cocalzinho, em Goiás, após 20 dias de uma megaoperação que envolveu quase 200 policiais. A informação foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado nesta segunda-feira (28).

Condenado por assassinatos e estupros, o assassino era procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ele também é acusado da morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Goiás.

"Como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido", disse o governador Ronaldo Caiado em uma rede social.

"Como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido" — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 28, 2021

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás informou que o suspeito deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para o exame de corpo de delito e, em seguida, será levado para o presídio de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Cerco na casa da sogra

Nesta segunda-feira (28), os policiais realizaram um novo cerco nas proximidades da casa da ex-sogra do baiano. Não está claro se a prisão ocorreu durante esta nova fase da operação.

A polícia faz buscas dentro da casa da mulher, identificada até então apenas como Isabel. Ela permitiu a entrada dos agentes da força de segurança ao local e colaborou com as investigações.

“Quando a polícia chegou, tentou negociar com ele, falaram: ‘Lázaro, conversa com a gente, vamos negociar’. Mas ele correu para o mato”, disse um morador em entrevista ao G1.

Ajuda na fuga

Na última quinta-feira (24), a polícia de Goiás identificou Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, e Alain Reis de Santana, 33, como supostos ajudantes de Lázaro Barbosa, de 32 anos. A dupla foi presa no mesmo dia.

O idoso, que é proprietário de uma chácara na área rural de Girassol (GO), foi interceptado por policiais penais do Distrito Federal, após receberem informação de que o serial killer estaria recebendo ajuda de moradores da região. Alain seria o caseiro dele.

O caseiro foi liberado dias depois e começou a ajudar a policia na busca pelo suspeito.

Segundo o Metrópoles, Elmi desobedeceu à ordem de parada dos agentes e tentou fugir em uma Fiat Strada de cor prata. Mesmo com a tentativa de fuga, ele foi interceptado, detido e levado à delegacia. O carro será periciado. O caseiro foi detido na chácara por integrantes da força-tarefa que busca o suspeito, desaparecido há 17 dias.

O secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, informou que um deles estaria com uma das armas que Lázaro roubou, com 50 munições, na região de Cocalzinho (GO), uma espingarda calibre 22 mm. O gestor explicou ainda que somente o fato de Lázaro estar recebendo ajuda justificaria a fuga tão prolongada.

“Sabíamos que não era normal ele conseguir fugir por tanto tempo sem ajuda, sem uma rede ajudando ele”, completou. “Quem facilita vida de foragido comete crime. Desconfiamos que tem outras pessoas ajudando e vamos chegar nelas. Vamos chegar a essa rede criminosa que apoia o Lázaro”, garantiu o secretário.

Os envolvidos estão sendo ouvidos e serão autuados por porte ilegal de armas e facilitação de fuga. Dependendo das investigações, poderão ser considerados, ainda, cúmplices ou coautores dos crimes praticados por Lázaro.