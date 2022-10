Após 20 horas, Bolsonaro não se pronunciou sobre vitória de Lula

Vinte horas depois do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) mantém silêncio sobre a eleição.

Na noite do domingo (30), as luzes do Palácio da Alvorada foram desligadas por volta das 22h.

Nesta manhã, ele deixou a residência oficial e seguiu para o Palácio do Planalto, de acordo com informações do Valor Econômico. Ele não parou para falar à imprensa.

De acordo com o Jornal O Globo, quem conseguiu manter contato com o presidente foi o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, através de ligação.

"Quero informar que liguei pessoalmente para conversar com ambos os candidatos após as eleições, após a apuração. Conversei com o candidato, agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que a Justiça Eleitoral já estava apta e iria proclamar o resultado oficial das eleições e cumprimentando ambos por terem participado do mais importante momento da democracia, que é o momento das eleições", disse Moraes em coletiva de imprensa neste domingo.

O filho do Presidente Flávio Bolsonaro, no entanto, fez uma publicação nas redes sociais na tarde desta segunda (31), agradecendo a "maior votação" de Bolsonaro, e dando a entender, assim como os demais aliados do presidente, que responderão como oposição ao governo eleito.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando", publicou.