Após 25 anos juntos, João Vitti e Valéria Alencar se casam

Valeria Alencar e Francisco Vitti, pais de Rafa Vitti

(Foto: Reprodução/Instagram)

Pais do ator Rafael Vitti, Valéria Alencar e João Vitti se casaram nesta quarta-feira (11) após 25 anos de união. Segundo o jornal Extra, os filhos do casal, Rafa e Francisco, foram testemunhas da oficialização em um cartório, no Rio de Janeiro.

Pelo Instagram, a atriz anunciou que mais tarde haverá uma festa para celebrar o "sim" do casal. Logo depois, a família seguiu para uma celebração religiosa, com a presença de Tatá Werneck.

De acordo com o portal Uol, a cerimônia aconteceu em um buffet e de forma reservada, apenas para família e amigos. "A gente vê que a importância dos rituais é para mover algo dentro da gente que precisa ser movido. Estou feliz, muito feliz", afirmou a atriz visivelmente emocionada antes da cerimônia.

O pedido aconteceu em outubro deste nas redes sociais. João se declarou para a companheira, cumprindo uma antiga promessa."Valéria, eu te disse lá atrás que quando chegássemos nas bodas de prata eu te pediria em casamento. Então, chegou o dia: Lúcia Valéria, minha pretinha, você aceita se casar comigo?", perguntou o ator.

Pais de Rafa Vitti, Valéria Alencar e João Vitti se casam após 25 anos de união

(Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto se preparava para o casamento, Valéria se emocionou e fez um desafabo. "A gente vê que a importância dos rituais é para mover algo dentro da gente que precisa ser movido. Estou feliz, muito feliz". Assista abaixo.