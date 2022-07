Após 26 anos, Ana Furtado anuncia saída da Globo: 'senti que era a hora'

A apresentadora Ana Furtado anunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (11), que está deixando a Globo após passar 26 anos na emissora.

Na publicação, ela conta que conversou com a empresa e que recebeu o "pedido" de fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, programa que ajudou a construir na Globo.

"Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo", contou Ana.

"Escolhi passar por tudo isso e fechar esse ciclo para me despedir. Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora. O mais lindo? O carinho e amor que recebo de vocês me mostra que tudo marcou não apenas a minha vida, mas a vida de muita gente", declarou.

Ana estreou na emissora com a novela "Explode Coração", de 1995, onde participava como dançarina na abertura. Mais tarde, viria a participar do "Ponto a Ponto", em 1996, do Caça Talentos, de 1997, do Vídeo Show, além de outras novelas, seriados e minissérie.

"Agradeço demais essa empresa que tanto me deu e que não apenas respeitou esse desejo, mas se mostrou de portas abertas para futuros projetos. Chegou a hora de seguir. De colocar novos sonhos em prática. Sigo feliz... Nos vemos em breve", concluiu.