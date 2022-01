Após 3 dias desaparecido, menino de 11 anos é encontrado 'pegando o baba' na Barra

Um garoto de 11 anos desaparecido há três dias foi encontrado na manhã deste domingo (30) enquanto "pegava o baba" na Barra. Os policiais militares chegaram até ele após ouvirem um apelo da mãe.

O tenente Rafael Protávio Nabuco, lotado na 12ª CIPM/Rio Vermelho, que estava na ocorrência, informou que essa é a segunda vez que a criança foge. "Quando os familiares mostraram a foto do menino, em seguida, iniciamos as buscas. Ele foi encontrado no Porto da Barra, enquanto jogava bola. Conversei com ele e o convenci a dialogar com mãe", disse o militar.

O policial informou que durante a conversa, o garoto revelou que estava com receio de voltar para casa, com vergonha. Ele disse ter saído de casa porque queria ver os videogames em um shopping.

Segundo o oficial, foi realizado um contato com o Conselheiro Tutelar, que orientou o retorno da criança para a casa com a mãe. "O agente disse que a criança possui acompanhanto psicológico, além de pontuar que ele tem bom comportamento social e escolar", finalizou o PM, informando que prometeu um jogo eletrônico ao garoto se manter bom comportamento.