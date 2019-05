Após acidente na estrada, time sub-15 do Bahia chega a Salvador

O time sub-15 do Bahia chegou a Salvador na manhã desta segunda-feira (6), dois dias após o acidente que deixou dois mortos na BR-251, no município de Santa Cruz de Salinas, em Minas Gerais.

“Bom dia, Nação! Além do triunfo, tivemos a volta pra casa do nosso time sub-15! Funcionários, amigos e familiares estiveram no aeroporto de Salvador”, informou o Esporte Clube Bahia através das redes sociais do clube. O elenco voltou de avião, com saída de Montes Claros, no norte de Minas Gerais.

O acidente ocorreu na manhã de sábado (4), quando o ônibus que conduzia a delegação para São Paulo - onde disputaria a Copa Nike - bateu de frente com uma carreta que transportava eletrodomésticos. Os motoristas dos dois veículos morreram. Um era Carlos Oliveira Pacheco; o da carreta não teve o nome revelado.

Segundo o Bahia informou, a delegação tricolor era formada por 22 pessoas, das quais nove ficaram feridas e precisaram de atendimento médico, porém sem gravidade.