Após acidente, prefeitura de São Gonçalo dos Campos decreta luto e cancela festa de São João

Depois do acidente que deixou pelo menos oito mortos na BA-502, na manhã desta quinta-feira (20), a prefeitura de São Gonçalo dos Campos decretou três dias de luto na cidade e cancelou os festejos juninos do município.

Além de oito mortes, o acidente deixou três pessoas feridas. Elas estão internadas em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade.

O São João de São Gonçalo dos Campos, que seria relalizado entre sexta-feira (21) e domingo (23), teria atrações como Flor de Jerimum, Galeguinho SPA, Raízes do Nordeste e Black Menta.

Em nota, o prefeito da cidade, Carlos Germano (PP), explicou que a decisão foi tomada em solidariedade aos amigos, conterrâneos e familiares das vítimas do acidente.

"Diante dessas perdas irreparáveis, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus o conforto espiritual para todos os familiares", afirmou o prefeito.

Velório coletivo

Em seu perfil em uma rede social, o prefeito disse que a situação aconteceu na localidade conhecida como Curva do Jacaré. Na mesma publicação, relatou que, segundo informações preliminares, o caminhão vinha de Cruz das Almas quando se chocou com a van que levava os funcionários da JBS para trabalhar na empresa.

A prefeitura de Feira de Santana também decretou luto oficial nesta quinta-feira. Segundo a assessoria, sete das oito vítimas fatais moravam na cidade. Em nota, a administração municipal informou que está oferecendo, às famílias, a possibilidade de realização de um velório coletivo em um ginásio de esportes.

"Estamos todos nós feirenses, consternados com esta notícia terrível. Sentimos esta dor junto aos entes queridos dessas pessoas que perdem a vida em um acidente tão brutal. Infelizmente as rodovias continuam sendo um caminho que nem sempre nos permite chegar ou retornar aos nossos destinos", afirmou o prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho.

Ferragens

O acidente foi entre uma van que transportava funcionários da empresa JBS e um caminhão. Segundo informações da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (PRE-Feira de Santana), a colisão aconteceu pouco antes das 7h50. O motorista do caminhão, inclusive, é uma das pessoas que ficou presa nas ferragens.

De acordo com a assessoria da PRE, os policiais foram chamados para atender uma colisão entre dois veículos de empresas de transportes de carnes. Os militares isolaram a área para que o Corpo de Bombeiros e as equipes de médicos pudessem prestar socorro às vítimas e, em seguida, agentes do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) conseguissem remover os corpos.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Feridos foram levados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Clériston Andrade em Feira de Santana.

Através da assessoria, a JBS lamentou o acidente e informou que a van transportava nove funcionários da fábrica.

"É com grande pesar que a JBS confirma o acidente ocorrido nesta manhã (20.06) envolvendo a van que transportava nove colaboradores da unidade de São Gonçalo dos Campos (BA) na Rodovia BA-502. A Companhia está solidária e prestando todo apoio às vítimas e familiares", informou a empresa.