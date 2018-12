Após acordo com PSD e PSB, Nelson Leal será presidente da Assembleia

O deputado estadual Nelson Leal (PP) será o próximo presidente da Assembleia Legislativa a partir de 2019 após acordo com PSD e PSB, que retiraram suas candidaturas para apoiar o pepista. As conversas foram seladas nesta segunda-feira (3) e terminaram com a definição do nome do deputado Alex Lima (PSB) para a primeira vice-presidência da Casa.

Leal já contabilizava 18 votos favoráveis e liderava a corrida. Os partidos acordaram que, no próximo biênio (a partir de 2021), vão levar ao comando do Legislativo o deputado Adolfo Menezes (PSD), que também estava na disputa.

Por sua vez, o deputado Rosemberg Pinto (PT), que já havia retirado o nome da disputa após pedido do governador Rui Costa (PT), será o líder do governo. "Conversamos e chegamos a esse acordo, foi tranquilo. Não houve rusgas entre nós", afirmou Menezes.

O comando da Assembleia era reivindicado pelo PP, que demonstrava insatisfação com os espaços do PSD no governo. Embora os candidatos negue atritos, líderes partidários, especialmente de PP e PSD, trocaram farpas durante o processo.