Após ajudar melhor amiga no parto, mulher descobre que marido dela é o pai da criança

Hailey Mae Custer, 28, estava animada por ajudar a melhor amiga durante o parto. No entanto, a felicidade deu lugar à desconfiança quando ela percebeu que o bebê tinha uma marca de nascença igual a uma do marido.

Encucada com o detalhe, ela confrontou os dois e a dupla traição foi confirmada: a criança era filha do marido.

Anos depois, a moradora de Wickenburg, nos Estados Unidos, compartilhou a história no TikTok e viralizou.

No relato, ela afirma que seu agora ex-marido a traiu com pelo menos 30 mulheres durante o casamento, e até teve dois filhos com duas mulheres diferentes enquanto era casado com ela.

"Ouvi que a minha amiga estava grávida e sem-teto, então falei com ela. Eu senti a necessidade de ajudá-la", relatou em um TikTok visto 4 milhões de vezes. Lá, ela revelou que deu o primeiro banho no bebê.

"Tínhamos acabado de chegar do hospital e eu estava trocando o bebê. Quando ela virou o pescoço, o sinal de nascença apareceu. Quando eles são bebês, é muito difícil ver, e eu não estava procurando. Eu pensei: OK. O choque tomou conta de mim. Quando descobri que minha amiga estava parada ao meu lado, olhei para ela e dava para perceber. Ela não conseguiu dizer nada, apenas baixou a cabeça e olhou para o chão, e eu simplesmente soube ali. Não houve palavras ditas, eu simplesmente sabia", relatou.

Ao compartilhar a sua história no TikTok, Hailey, que tem quatro filhos, disse ter recebido muitas mensagens de apoio, mas também algumas críticas.

"Eu recebi um ou dois comentários que são obviamente de homens e narcisistas que disseram 'Bem, se você cuidasse do seu homem, ele não teria me traído", contou ela.

A americana disse ter perdoado o ex e a amiga e "seguido em frente" pelos filhos. Recuperada do trauma, que provocou consequências psicológicas, Hailey está vivendo um outro relacionamento.