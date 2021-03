Após ameaçar terceira ex-companheira, agressor de Ilhéus é preso

Carlos Samuel Freitas Costa Filho, flagrado em vídeo durante agressões a ex-companheira em 2020, no município de Ilhéus, foi preso novamente na manhã desta quarta-feira (10) após ameaçar outra ex-namorada na mesma cidade, no sul da Bahia. O agressor foi levado por policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Ilhéus) e seguirá para o Presídio Regional Ariston Cardoso. Ele já acumula duas condenações e 11 passagens pela polícia.

Em outubro de 2020, Carlos Samuel foi flagrado agredindo uma ex-companheira com socos ao se recusar a aceitar o fim do relacionamento e a imagem circulou pelas redes sociais. A gravação ocorreu em junho. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Ilhéus investigou o caso, solicitou a prisão, no entanto, tempos depois, ele foi liberado para aguardar recurso em liberdade.

Foto: Divulgação e Alberto Maraux

Nesta quarta, o mandado de prisão preventiva foi cumprido no Condomínio Morada do Porto, Bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. De acordo com o titular da 7ª Coorpin, delegado Evy Paternostro, o homem começou a ameaçar a nova vítima no mesmo dia em que saiu da prisão. “Ele tentou reatar um antigo relacionamento e, com a recusa da mulher, começou a ameaçá-la”, detalhou o delegado.

O policial lembrou ainda que a acusado já tem duas condenações, uma em 2015 e outra em 2020, por violência contra a mulher. Com essa última prisão, ele já tem 11 entradas pela polícia por diversos crimes, porém inquéritos anteriores não avançaram, após recusa das vítimas em denunciarem ou comparecerem à delegacia. O homem também já foi capturado em flagrante por agredir a própria mãe, mas acabou liberado para responder em liberdade.