Após anunciar saída da CNN Brasil, Gabriela Prioli entra na mira da Band

Dois dias após anunciar a sua saída da CNN Brasil, canal que está há apenas algumas semanas no ar, Gabriela Prioli já começa a despertar o interesse de outras emissoras. Segundo o colunista Leo Dias, a Band é uma das primeiras redes de televisão a colocar a advogada e debatedora na mira.

O nome de Gabriela está em alta. Por diversas vezes vídeos dela no programa "Grande Debate", o qual participava na CNN Brasil, viralizaram por conta de seus argumentos firmes e embasados. A saída dela do canal de notícias pegou muita gente de surpresa, mas a maioria dos espectadores ficou ao lado dela na decisão.

Acontece que, ainda segundo o colunista, a saída não está oficializada, com o contrato em "suspenso". Não há nenhuma reunião entre ela e a direção, mas a questão deve ser resolvida ainda esta semana.

O fato de Mari Palma estar com suspeita do novo coronavírus tem atrasado a solução para a situação de Prioli na emissora. A CNN Brasil chegou a escrever uma nota pública comentando a decisão dela de sair da emissora. Segundo Leo Dias, Gabriela recebeu a nota como uma "agradável surpresa".

No comunicado, divulgado no último domingo (29), a CNN diz que "Gottino, um profissional com larga história na TV, excedeu a postura de mediador" ao interromper Prioli. A nota publica ainda uma declaração do ex-apresentador do "Balanço Geral".

"Me excedi ao interromper. O meu papel ali é conduzir o debate para que os dois lados tenham espaço para expor suas ideias. Minha postura excedeu a de mediador. Peço desculpas a Gabriela por isso. Esse pedido de desculpas, enviado a ela no início da manhã de domingo, se estende também à emissora e ao público", diz Gottino. Imediatamente após o episódio, todos os profissionais envolvidos no programa conversaram na redação e o assunto foi considerado superado."

Para os seus seguidores no Instagram e no Twitter, Gabriela justficou a sua saída.: "O meu compromisso é com um debate racional, prospectivo, informativo e respeitoso. Não consigo atingir o meu objetivo se for constrangida e não posso seguir participando do debate sem que a convicção sobre a gravidade do constrangimento não seja só minha, mas de todos os envolvidos, na frente e atrás das câmeras."