Após apagão em Caraíva, corpo de menina de 14 anos é encontrado em rio

O corpo de uma garota de 14 anos foi encontrado próximo ao Rio Caraíva, no distrito que leva o mesmo nome, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia. A adolescente estava desaparecida desde a quinta-feira (9), quando a região passava por um apagão e interrupção no fornecimento de água, devido às fortes chuvas que caem no local.

Nesta sexta (10), entretanto, com a energia restabelecida na região, o corpo da adolescente foi encontrado nas proximidades do rio, e de uma pracinha próxima à Igreja de Caraíva.

O caso deixou a população local, de cerca de 1.000 habitantes, em choque. De acordo com locais, a menina era filha de um estrangeiro que mora na região há pouco tempo.

"Ficamos 36 horas sem energia em Caraíva, e ontem estava chovendo muito. Tudo deve ter acontecido na calada da noite, a cidade toda escura, muito caos", acredita Elenice Resende, dona de uma pousada na região.

Procuradas, a Polícia Civil e Militar não localizaram a ocorrência.