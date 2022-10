Após apoiar Bolsonaro, Neymar não transfere título e poderá não votar

Depois de ter movimentado as redes sociais apoiando o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, o jogador Neymar não transferiu o título de eleitor para Paris, capital francesa. O craque do PSG segue com o domicílio eleitoral em Santos, litoral de São Paulo, segundo apurações do site G1.

Até o momento, o jogador não se manifestou se irá se deslocar mais de 9 mil km para o Brasil, já que Neymar, atualmente, está morando em Paris. Vale lembrar que, nesta semana, o atleta publicou em sua conta no TikTok um vídeo apoiando o presidente de direita, fazendo dancinha ao som de uma canção que dizia "vota, vota e confirma: 22 é Bolsonaro" e fazendo sinal de 22 com as mãos.

Após ser criticado, Neymar foi ao Twitter reclamar dos comentários que recebeu. “Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender”, escreveu.