Após apresentar melhora, Palmirinha recebe alta da UTI

Nesta quarta-feira, 9, a apresentadora Palmirinha Onofre recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, após apresentar melhora no seu quadro clínico. Palmirinha, tem 89 anos e está hospitalizada desde o dia 1º de dezembro, após ter passado mal em casa. Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta médica.

“Devido à melhora clínica e estabilidade laboratorial, a paciente Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, deixou a UTI e foi transferida na manhã desta quarta-feira, 9 de dezembro, para unidade de internação hospitalar, onde segue em atendimento. Não há previsão de alta”, diz a nota oficial do Hospital.

Palmirinha foi levada pelo neto às pressas para o hospital no dia 1º de dezembro após passar mal. Os exames indicaram uma baixa no sódio e, por recomendação da geriatra dela, a culinarista fez a reposição no próprio hospital. Nessa segunda-feira, 7, o boletim médico indicava que o estado de saúde da artista estava inalterado. As informações são do portal R7.

