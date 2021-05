Após aprovação da CIB, jornalistas serão vacinados como grupo prioritário na Bahia 

A Secretaria Estadual de Saúde anunciou nesta terça-feira que a categoria de jornalistas fará parte do grupo prioritário de vacinação contra covid-19. De acordo com a Sesab, a inclusão da categoria aconteceu em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada nesta terça-feira (18).



A decisão vale para todo o estado. Jornalistas com idade superior a 40 anos poderão ser vacinados. De acordo com a Sesab, o grupo abrange ainda cinegrafistas e blogueiros registrados.



“Para tomar a vacina, será necessário apresentar carteira profissional ou carta da empresa onde trabalha. A ideia é proteger os profissionais que estão em risco desta classe essencial para a sociedade”, disse o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas.



Na reunião, ficou definido também que 70% das doses recebidas serão destinadas à continuidade da vacinação de grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização. Os demais 30% serão usados para vacinar a população em geral, com idade de 59 a 18 anos, de forma escalonada. A decisão da CIB será publicada no Diário Oficial do Estado na próxima quinta-feira (20).



