Após assalto e perseguição, caminhão-tanque é recuperado na BR 324

Policiais rodoviários federais recuperaram na tarde de quarta-feira (07), na BR 324, trecho do município de Salvador (BA) um caminhão-tanque que havia sido assaltado momentos antes na região de Candeias. A ocorrência iniciou-se após a PRF receber a informação do crime. Prontamente, os policiais diligenciaram e conseguiram visualizar o caminhão suspeito na via.

Ao ver a viatura, o condutor realizou manobras arriscadas e desenvolveu alta velocidade para fugir da fiscalização. Após descumprir várias ordens de parada, por sinal sonoro e luminoso, ele perdeu o controle do caminhão e colidiu em um poste semafórico, na região da Brasilgás.

Dentro do caminhão foram apreendidos 27 (vinte e sete) munições calibre .38 e mais um bloqueador de sinal de GPS e celular. Conhecidos por Jammers, eles são utilizados para bloquear o rastreamento de cargas e veículos.

Dada às circunstâncias, o preso, o veículo e todo material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante. Após o registro da recuperação, o caminhão-tanque será devolvido ao seu legítimo proprietário.