Após assumir namoro, filha de Xuxa posta foto com Fiuk

No dia 13 de junho, Fiuk postou uma foto beijando Isabella Scherer em seu Instagram. Agora foi a vez a filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, retribuir o favor.

A atriz, que estará na próxima novela das sete da Globo (Bom Sucesso), mostrou toda orgulhosa o buquê que recebeu do mozão. "TBT do dia dos namorados", escreveu ela na legenda.

O sogrão de Fiuk deu a benção aos pombinhos. "Hum que chique. Te amo", escreveu Xuxa. A um seguidor, Isa revelou o que deu para o boy de presente. "Fiz um cheescake de oreo", contou.

De acordo com o UOL, o casal está junto desde o carnaval. Os boatos da união começaram a se espalhar a partir do momento em que ambos foram vistos juntos no festival de música Lollapalooza.