Após ataque passar em branco, Guto lamenta ausência de Rodallega: 'Inteligente'

Após o empate sem gols com o Azuriz-PR, nesta terça-feira (19), na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o treinador lamentou não poder contar com o colombiano. De acordo com Guto, a inteligência do atacante seria fundamental para quebrar as linhas do time paranaense.

"O Hugo é um cara extremamente inteligente, sabe se posicionar, a característica dele casa com o jogo necessário, que era o jogo de aproximação, toques rápidos e entradas no espaço. Quando ele jogou, enfrentamos defesa baixa e conseguimos furar. Hoje [ontem] até furamos, mas não com a lucidez com as vezes que ele esteve em campo. Sem falar que temos meninos que estão chegando e se entrosando com o time", disse.

Diante do CSA, nesta sexta-feira (22), às 19h, no estádio Rei Pelé, pela 3ª rodada da Série B, Guto Ferreira deve seguir apostando em um ataque de maior mobilidade. Nos dois jogos em que não pôde contar com Rodallega, ele escalou Vitor Jacaré na posição. Matheus Davó também surge como opção.

Questionado sobre as presenças de Marcelo Ryan e Ronaldo no elenco - jogadores que foram formados como centroavantes - o treinador explicou que eles não possuem as mesmas características que o colombiano.

"Nenhum dos dois é totalmente 9. Ronaldo pode jogar de 9 e Marcelo é 9, mas com característica diferente de como a gente tem buscado, por isso a gente tem colocado ele pontualmente. Mas ele é importante no processo", pontuou Guto.