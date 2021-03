Após atrasos, Fiocruz anuncia produção em massa de vacina contra covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai anunciar nesta segunda-feira (8) o início da produção em larga escala da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a covid-19.

Segundo a fundação, serão produzidas até 600 mil doses por dia — com expectativa de aumento para 1,3 milhão até o fim do mês. Com isso, a expectativa inicial é de que 3,8 milhões de vacinas sejam produzidas no Brasil, com entrega ao governo federal nos dias 23 e 24 deste mês.

O início da produção se dará por conta da avaliação satisfatória do lote-teste de 400 mil doses, produzidas através do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) oriundo da China.

Ainda nesta semana, os dados produzidos pela avaliação do lote-teste serão encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Caso tudo prossiga bem, será possível a autorização do registro definitivo da vacina.

Atrasos

A data de entrega inicial dos dados sobre o lote-teste da vacina de Oxford/AstraZeneca era no dia 17 de fevereiro, no entanto, houve um atraso na apresentação do material provocado por um equipamento que envasa as doses da vacina.

O atraso fez com que o Ministério da Saúde modificasse as expectativas de recebimento das doses, que foram reduzidas de 15 milhões para apenas 3,8 milhões.

No entanto, a expectativa da Anvisa é positiva, pois os gargalos para a produção do imunizante estão estão sendo superados. De acordo com a fundação, abril possivelmente será o mês de maior produção da vacina com fluxo contínuo.