Após Bahia confirmar saídas, Ramírez e Conti se despedem: 'Obrigado'

Horas depois do Bahia anunciar que não vai renovar o contrato do meia Índio Ramírez, o jogador usou as redes sociais para se despedir do tricolores. Através de postagem, o colombiano agradeceu o carinho que recebeu no período em que defendeu a equipe.

“Hoje me despeço do Bahia, clube que me abriu as portas e me ajudou a crescer profissional e pessoalmente. Agradeço a todas as pessoas que fazem parte deste grande clube e ao grande carinho da torcida, que me brindou no tempo em que defendi as cores (do Bahia). Obrigado a todos e nos vemos logo”, escreveu ele.

Ramírez estava no Bahia desde 2020, mas vinha de uma lesão no joelho que o deixou afastado por nove meses. Em 2021, ele fez apenas quatro jogos. Mesmo assim, o tricolor tinha o interesse na permanência e chegou a sinalizar ao Atlético Nacional, dono dos direitos do meia.

Porém, com o rebaixamento à Série B do Brasileirão, o Bahia acumulou prejuízo financeiro e decidiu recuar na negociação. Um pouco antes, o meia Rodriguinho também se despediu do clube.

Além de Ramírez, o Bahia anunciou a saída de outros nove jogadores. Fazem parte da lista nomes como os laterais Nino e Juninho Capixaba, e o zagueiro Conti. O argentino também mandou mensagem para os tricolores.

“É hora de me despedir do Bahia, a quem agradeço por ter aberto as portas de sua instituição. Agradeço a todas as pessoas que fazem parte deste grande clube e aos torcedores por todo o amor que me deram desde o início. Todo sucesso daqui em diante. Bora Bahia!", disse ele.

O Bahia não citou o atacante Rossi na lista dos jogadores que estão de saída, mesmo após o atleta anunciar nas suas redes sociais que não vai fazer parte do elenco em 2022. O jogador renovou o contrato por mais uma temporada de forma automática. Procurado pelo CORREIO, o tricolor disse que não vai se manifestar sobre o caso.