Após boa atuação, Gustavo Henrique deve ser mais uma vez titular com Guto

Após ganhar a titularidade na partida da última sexta-feira (26), contra o Grêmio, o zagueiro Gustavo Henrique deve estar no 11 inicial do técnico Guto Ferreira mais uma vez contra o Atlético-GO, na partida que acontece terça-feira (30).

Com atuação segura diante dos gaúchos, o jogador deu entrevista na manhã deste domingo (28) e ressaltou a importância da torcida na partida. “A gente vinha trabalhando e não estávamos conseguindo respirar fora da zona, mas a gente teve uma semana muito boa de trabalho. O efeito da torcida facilitou muito, foi essencial para nos e ajudou bastante dentro de campo”, relatou Gustavo.

O atleta de 22 anos, que atuava pela equipe sub-23 do Tricolor, voltou a ter uma chance com Guto Ferreira na partida contra o Cuiabá, na Fonte Nova, quando Luiz Otávio teve um corte na cabeça depois de uma dividida e precisou ser substituído. O clube também informou que, na partida seguinte, o camisa 3 foi vetado pelo departamento médico.

Gustavo Henrique já havia atuado em três outras oportunidades no Brasileirão 2021: na estreia de Guto, contra o Athletico Paranaense, e nos jogos contra Internacional e Corinthians.

Gustavo Henrique fez seu terceiro jogo como titular na Série A de 2021 (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

A partida contra o Dragão deve ser a terceira dele ao lado de Germán Conti, já que ele só havia atuado com o próprio Luiz Otávio. O jogador também comentou o que tem tirado de positivo da parceria com o argentino.

“Nós conversamos direto, e é uma conversa muito boa. Durante o jogo ele vai me instruindo, na medida do possível, e isso facilita muito pra mim. É um cara que já jogou na Europa, então tem um um estilo de jogo muito seguro em tudo que ele faz, principalmente no posicionamento, acho que é uma das características primordiais. Mas seja ele ou Luiz Otávio, jogar ao lado deles acredito que vamos fazer uma boa atuação”, avaliou.

Acostumado a atuar pelo lado direito da defesa, o zagueiro afirmou que não vê como um “problema” atuar pelo lado esquerdo, principalmente por ter atuado dessa forma durante o Campeonato Baiano deste ano: “tento me adaptar da melhor maneira possível”, explica.

A importante partida do Tricolor contra o Atlético-GO começa às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. “Estamos encarando esse jogo como uma decisão, como uma final. O Guto disse: a gente teve uma final dentro de casa e agora a gente tem a decisão fora de casa. Sabemos da importância desse jogo e a gente vai fazer o possível para a gente sair com o triunfo”, finalizou Gustavo Henrique.