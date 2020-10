Após boato, Bruno e Marrone negam que vão se separar: 'Está tudo bem'

Circula desde as primeiras horas desta quinta-feira (1) a informação de que a dupla Bruno e Marrone irá se separar. No entanto, a assessoria de imprensa da dupla, em nota enviada à revista Quem, negou a informação.

"Esse boato está rodando há um tempo, mas está tudo bem entre eles e não haverá separação. Pelo contrário, eles devem gravar um EP juntos ainda esse mês", diz o comunicado.

A notícia da separação foi dada pelo site "Movimento Country". Inicialmente a nota do portal tinha o título "Bruno e Marrone se separam após 30 anos juntos fãs lamentam", mas, após a repercussão, a chamada da matéria foi editada e agora está "Após 30 Anos Juntos, Bruno E Marrone Tem Briga Em Live E Começam A Fazer Apresentações Separados."

O assunto da possível separação pegou muitos fãs de surpresa, que lamentaram a notícia. O assunto se tornou o mais comentado do Twitter na manhã desta quinta-feira (1).

A matéria do "Movimento Country", editada e não trazendo mais a informação do fim da dupla, informa agora que a relação entre os dois está estremecida após discussão em uma live.

Bruno chegou a fazer uma apresentação sozinho em um evento corporativo da Brahma, e outra, dias depois, com a cantora Fernanda Costa. O show online do filho de Bruno, Enzo Rabelo, também não contou com a presença de Marrone, grande apoiador da carreira do menino.

De acordo com um produtor próximo à dupla disse ao jornal Extra que “Bruno sozinho não é uma marca. Ele com Marrone, sim. O Marrone só não parou até hoje porque ele sabe que se deixar o Bruno, a carreira do amigo acaba. Marrone não precisa de nada disso, está com dinheiro para várias gerações. Se ele compra um boi, uma vaca, triplica o dinheiro. Se o Bruno compra um estábulo, perde tudo".

Briga em live

Toda a polêmica começou após a última live da dupla quando, bêbados, brigaram. Na ocasião, Marrone criticou o parceiro enquanto este contava uma história.

“Para de falar de você. Você fala muito de você, minha fazenda, minha vida, vai se f*”, disparou Bruno, sendo respondido por Marrone: “Estou falando do Leonardo, da fita”.

Discordando da intervenção de Bruno, Jorge e Mateus e Leonardo saíram em defesa de Marrone.“O Marrone é uma grande personalidade, e tem muita história dele pra contar”, rebateu Jorge.

Na sequência, Marrone tentou explicar pacientemente a história para Bruno, e foi retrucado pelo companheiro novamente até dizer “esse cara tá doido. Quanto mais bebe, mais louco ele fica”.