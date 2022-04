Após bom início na Série B, Bahia muda o foco para a Copa do Brasil

Depois de um primeiro trimestre marcado por eliminações precoces na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, o Bahia parece estar se reencontrando na temporada. O time largou bem na Série B, com duas vitórias em dois jogos, e agora se prepara para mais uma competição, a Copa do Brasil.

O Esquadrão estreia no torneio mata-mata terça-feira (19), a partir das 19h30, quando recebe o Azuriz-PR na Fonte Nova. Será o primeiro duelo entre os dois na história. A equipe paranaense tem apenas quatro anos de fundação e é estreante na Copa do Brasil.

Sediado em Pato Branco, no interior do Paraná, o Azuriz foi criado por um grupo de investidores, sendo o mais famoso deles o lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid. O jogador frequentemente interage com o elenco do Azulão através de vídeo-chamada. O foco inicial do clube está na formação e revelação de atletas, mas já conseguiu feitos importantes no futebol profissional.

Para chegar à terceira fase da Copa do Brasil, o Azuriz eliminou Botafogo-SP e Mirassol-SP, ambos times que disputam a Série C do Brasileirão (o Azuriz está na D). O Mirassol, inclusive, havia eliminado o Grêmio antes de enfrentar os paranaenses.

Por isso, o técnico Guto Ferreira diz que está atento para evitar surpresas. “Quanto ao Azuriz, vamos descansar. Já está mapeado pelo nosso staff. Vamos ver o que a gente vai ter para colocar em campo de melhor”.

Por sinal, o Bahia fez negócios com o Azuriz este ano, ao adquirir o volante Rezende. O jogador disputou a Série B de 2021 pelo Goiás, emprestado pelos paranaenses. O camisa 5 tem se destacado positivamente neste início de Brasileirão pelo tricolor.

Em relação ao time que vai a campo, Guto já sabe que não contará com alguns atletas. Recém-contratados, o zagueiro Didi, o volante Emerson Santos e o atacante Rildo atuaram por outros times na Copa do Brasil. Completam a lista o atacante colombiano Rodallega e o meia argentino Lucas Mugni, machucados.

Por outro lado, o atacante Vitor Jacaré ficou apenas no banco do Ceará contra o São Raimundo-RR, na primeira fase, e está liberado para entrar em campo. O tricolor tem ainda o reforço do zagueiro Zé Vitor, do meia Warley e do volante Lucas Falcão, que foram contratados no último dia da janela de transferências. Eles estão regularizados, mas não foram relacionados para o confronto com o Náutico.

Guto Ferreira ganhou uma boa notícia. Ausente da última partida por problema muscular, o atacante Matheus Davó treinou normalmente no domingo. Sem Rodallega, Davó é cotado para fazer a função de camisa 9.

“Davó e Jacaré podem jogar. Zé Vitor também. E tem os nossos jogadores, né?! Que estão em uma crescente. Daniel está inteiro, Borel está inteiro…”, completou Guto. Expulso contra o Náutico, Borel vai cumprir suspensão diante do CSA, pela Série B.