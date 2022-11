Após briga, comerciante passa com trator em cima de carro na Bahia

Um homem denunciou que seu carro foi destruído após um comerciante da cidade de Brumado, no oeste da Bahia, ter passado por cima do veículo com um trator. O caso aconteceu no dia 13 de novembro.

De acordo com informações da Polícia Civil, houve um desentendimento entre os dois e o comerciante pegou um trator, derrubou uma árvore que tinha próximo ao carro e acabou destruindo o veículo do morador.

"O autor já foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos na unidade policial", diz um trecho da nota.