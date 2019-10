Após briga em show, jovem é morto na saída da Fonte Nova: ‘Correria horrível’

Um homem foi morto a tiros na manhã deste sábado (26) ao deixar o festival Bailão Salvador, que acontecia desde a noite de sexta, na Arena Fonte Nova, região do Dique do Tororó. À reportagem, testemunhas relataram que Adilson Oliveira da Silva Filho, 22 anos, se desentendeu com outro homem no banheiro do camarote.

Ao CORREIO, um rapaz, que afirma ter presenciado parte da discussão, contou que a vítima foi ameaçada de morte cerca de duas horas antes do crime.

“Ele ainda disse: ‘Você vai me matar nada, otário”. Ele desacreditou e na hora da saída acabou sobrando”. O CORREIO procurou a Polícia Militar, que ainda não retornou o contato.

O crime aconteceu por volta de 5h40. Segundo relatos de outras duas mulheres, que também preferem não se identificar, houve “muita correria”.

“As pessoas estavam saindo, mas já tinha muita gente aqui do lado de fora. Ninguém nem viu se esse assassino chegou a sair [da Arena] ou se já estava dentro armado”, conta.

No festival, se apresentaram o cantor de funk Kevin O Chris, além de O Poeta e a principal atração, a banda La Fúria, que gravou um DVD.

‘Muitos tiros’

Do lado de fora, as irmãs ambulantes Carla, 35, e Carina dos Santos, 29, viram a correria. De acordo com elas, a vítima recebeu a maior parte dos tiros no rosto e morreu no local.

“Foi uma coisa horrível, assustadora. Nós corremos também porque não dava nem pra saber de onde vinham os tiros. Foi uma rajada”, resumem.

Em anonimato, um outro vendedor ambulante disse que ouviu os relatos da briga que ocorreu com o rapaz morto nas dependências do show. “Também ouvi que ele estava lá dentro trabalhando, mas não sei em que área. Parece que o cara saiu e pegou a arma no carro”.

O corpo da vítima foi retirado do local após perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) por volta das 7h30 e encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde aguarda a identificação de familiares.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o caso. De acordo com levantamento da Polícia Civil, a vítima possuía duas passagens por tráfico de drogas e chegou a ser presa pelo mesmo crime em julho deste ano.

Agressão

Logo após o crime, por volta das 6h45, um jovem de 20 anos deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), após ser roubado e espancado. Ferido em várias partes do corpo, ele relatou no posto policial da unidade de saúde que foi espancado quando deixava o evento.

Ele que foi chamado por uma mulher quando deixava a festa. Rendido por um grupo de homens, ele teve o celular e a carteira roubados. O caso foi registrado na 6ª Delegacia (Brotas).