Após cinco meses de espera, Romisson comemora espaço no Vitória

O volante Romisson foi uma das primeiras contratações de Paulo Carneiro como presidente do Vitória. Eleito em 24 de abril, o mandatário assinou o contrato do atleta, de 23 anos, que estava no Guarani, na primeira semana de maio.

O reforço, no entanto, não conseguiu entrar no radar dos técnicos que passaram pelo Barradão. Claudio Tencati, Osmar Loss e Carlos Amadeu não confiaram ao volante sequer um minuto dos jogos da Série B. No máximo, ele figurou no banco de reservas em 14 partidas.

Foram mais de cinco meses apenas treinando na Toca do Leão. No máximo, fez algumas partidas pelo time sub-23, no Brasileiro de Aspirantes, mas também sem se firmar como titular.

A chance, que já parecia improvável, veio contra o Oeste. Felipe Gedoz saiu no intervalo, machucado, e Geninho não tinha outro meia de origem no banco. Olhou para Romisson e confiou.

O reforço não tão recente assim fez uma boa partida. Agradou tanto, que seguirá como titular diante do Cuiabá, nesta sexta-feira (11), já que Gedoz segue lesionado.

“Estou muito feliz de receber essa oportunidade. Tem cinco ou seis meses que estou aqui e não recebi nenhuma chance. Mas graças a Deus segui trabalhando forte e o professor Geninho me chamou e pude ajudar os meus companheiros”, desabafou o volante em entrevista coletiva.

“É complicado para um jogador ficar assim, né? O bom é sempre estar jogando. Mas nunca reclamei de nada, sempre trabalhei duro. Fico muito feliz de receber essa oportunidade e, se Deus quiser, vamos manter isso daí”, completou.

O atleta de 23 anos disse que não se preocupa com a posição em que jogará, se como meia ou como volante. “Isso daí não faz diferença, não. Eu já atuei várias vezes de meia. Às vezes no treino aqui sou colocado para jogar assim. Me sinto muito bem nessa posição”, garantiu.