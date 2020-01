Após cirurgia, Geninho reassume o Vitória na Toca do Leão

Após 18 dias de pré-temporada, Geninho está de volta à Toca do Leão. O treinador observou o elenco do Vitória na manhã desta segunda-feira (20) e terá cinco dias para reassumir o time antes da estreia em 2020. O primeiro jogo oficial do ano do time principal do rubro-negro será no sábado (25), às 16h, contra o Fortaleza, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Geninho não comandou o Vitória nas primeiras semanas do ano porque estava se recuperando de uma cirurgia nos olhos. Durante a ausência dele, o auxiliar técnico Bruno Pivetti esteve à frente dos trabalhos. No último sábado (18), ele esteve à beira das quatro linhas no amistoso vencido por 2x0 contra o Bahia de Feira, no Barradão.

Até aqui, o Vitória contratou nove reforços: o zagueiro Maurício Ramos, o lateral esquerdo Rafael Carioca, o volante Gabriel Furtado, os meias Gerson Magrão, Fernando Neto e Alisson Farias e os atacantes Júnior Viçosa, Vico e Rodrigo Carioca.

Nesta segunda-feira, Geninho se reuniu com a comissão técnica e também com os atletas. Nada de gestos ou orientações em campo. Para não se expor muito ao sol, o técnico acompanhou o treino de longe, protegido por um toldo.

TREINO

Durante o treinamento, o auxiliar técnico Bruno Pivetti armou dois times. Os titulares treinaram com Jonathan Bocão, João Victor, Jhon e Thiago Carleto; Maykon Douglas (Guilherme Rend), Gérson Magrão (Matheus Tenório) e Fernando Neto; Ruan Levine, Léo Ceará e Eduardo, que é da equipe sub-20.

Quatro atletas não participaram da atividade. Felipe Garcia e Rodrigo Carioca se recuperam de contusão muscular. Jordy Caicedo ainda está fazendo tratamento para a pubalgia. Após se recuperar de desconforto muscular, Rodrigo Andrade deu voltas ao redor do campo.