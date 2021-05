Após cirurgia, Marcelo Alves avisa: 'Me sinto bem para a estreia'

Ele desfalcou o Vitória nos jogos decisivos da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, mas se recuperou à tempo para a estreia da Série B do Brasileiro. A presença do zagueiro Marcelo Alves no primeiro jogo contra o Guarani era uma incógnita até semana passada, mas ele próprio tratou de avisar nesta segunda-feira (24) que está pronto para entrar em campo.

"Me sinto muito bem. Tive uma recuperação muito boa e rápida. Foi uma cirurgia não muito complicada e me sinto bem para iniciar o campeonato", afirmou o defensor de 23 anos. "Estou apto para jogar os 90 minutos. O treinamento de algumas semanas me deixou em condição de treinar com o grupo e estar bem para o jogo. Os fisioterapeutas fizeram ótimo tratamento de recuperação e conseguiram me deixar apto", completou o jogador, que passou por cirurgia no joelho esquerdo no final de abril.

A estreia do Vitória contra o o Guarani é na sexta-feira (28), às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Marcelo Alves voltou a treinar com bola junto com o elenco no domingo (23), deu continuidade nesta segunda e terá mais três treinos até o jogo. Marcelo Alves sabe que não estará com a forma física ideal, mas garante que estará preparado.

"Claro que não vou chegar em uma forma física se tivesse treinando com o grupo esse período todo, mas tive recuperação muito boa, até mais rápida que se imaginava e consegui voltar antes aos treinamentos de campo. Então, já treinando com o grupo nessa semana me sinto bem para a estreia", disse o defensor.

Nesta temporada, Marcelo Alves defendeu o Vitória em apenas seis jogos, todos como titular. Lamentou quatro gols sofridos e levou dois cartões amarelos. Com ele em campo, o rubro-negro comemorou três triunfos, empatou duas vezes e conheceu apenas uma derrota, por 1x0, para o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano. Foi a única partida em que ele não formou dupla de zaga com o capitão Wallace, poupado na ocasião. Matheus Moraes começou em campo e João Victor o substituiu durante o jogo.

Novamente com Marcelo Alves em campo, o Vitória precisará colecionar resultados positivos para largar bem na Série B. Nas últimas duas edições da divisão de acesso, o rubro-negro lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada. O zagueiro está confiante num outro tipo de apresentação este ano já a partir do primeiro jogo.

"Postura de competição para chegar para subir e conseguir acesso. Identidade a gente vem construindo desde os primeiros campeonatos, o Baiano, Copa do Nordeste. Nós já vamos estar prontos e mostrando desde o primeiro que a gente está aqui para brigar pelo acesso. Nossa identidade vai ser sempre a disputa, de competição e vamos mostrar que somos uma equipe competitiva", projetou.