Após comentário de Rodolffo, Ludmilla manda recado em show no BBB: 'Respeita nosso cabelo'

A cantora Ludmilla comandou o show na festa do BBB 21, na noite de sábado (3), e mandou um recado contra o preconceito e o racismo. Em sua apresentação, ela pediu respeito antes de começar uma das músicas.

Nas redes sociais, a declaração foi entendida como uma resposta à situação racista envolvendo o professor João Luiz.

"A próxima música que vou cantar agora fala sobre uma coisa que o mundo está precisando, que é respeito. Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo. Respeita, c*****", disse, enquanto se apresentava.

A frase gerou uma resposta imediata do brother e da influencer Camilla de Lucas. Ao ouvir, Camilla gritou e abraçou João.

Entenda

Na tarde deste sábado, o cantor sertanejo Rodolffo foi acusado de racismo nas redes sociais por um comentário sobre o cabelo de João Luiz. Na ocasião, ele comparou a peruca do Castigo do Monstro - uma fantasia de 'homem das cavernas' - ao cabelo do professor.

Depois, João chorou e desabafou com Camila.

"Eu fiquei muito desconfortável e não consegui dizer que não achei legal. Acho que ele nem percebeu que eu não achei legal. Foi chato, muito chato. Fiquei pensando: 'Não sou o homem das cavernas só porque meu cabelo é desse jeito", disse.

Nas redes sociais, usuários também interpretaram a atitude de Ludmilla como uma resposta à decisão da Justiça em um processo que move contra a socialite Val Marchiori.

Em 2016, Val Marchiori compartou o cabelo de Ludmilla a 'bombril'. No entanto, na semana passada, a Justiça acolheu o recurso da socialite, movido após ser condenada por danos morais. Ludmilla ainda pode recorrer.