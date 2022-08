Após completar 20 anos de operação, Braskem vai investir R$ 1 bilhão na Bahia

No mesmo mês que completa 20 anos de operação na Bahia, a Braskem anunciou nesta terça-feira (30) um investimento de R$ 1 bilhão para o estado esse ano. Montante que será direcionado para modernização das plantas e projetos estratégicos, sobretudo, em confiabilidade, paradas de manutenção, saúde, segurança, meio ambiente e ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa). Os números foram apresentados durante um almoço comemorativo, que reuniu a imprensa e gestores da petroquímica, no Restaurante Amado, no Comércio.

Segundo o diretor industrial da Braskem na Bahia, Carlos Alfano, os recursos fazem parte da estimativa dos R$ 5 bilhões anunciados pela empresa no início do ano para o Brasil.

“É um aporte histórico. A Bahia tem uma relevância muito grande para a Braskem e quando a gente olha isso é natural que o estado seja parte fundamental para atingir os compromissos assumidos, sobretudo, na parte de modernização e ecoeficiência”, afirma.

Só na Bahia estão instaladas oito das 40 unidades industriais da Braskem. O estado soma uma capacidade de produção anual de 5 milhões de toneladas e gera 1,6 mil empregos diretos e 5 mil indiretos. Aqui são produzidos eteno, propeno, benzeno e demais petroquímicos (indústria de base) e resinas termoplásticas.

“Temos um cenário que torna desafiador trazer esse volume de investimentos e colher os resultados de maneira estratégica. Mas tudo é parte do processo de aprendizado para usarmos novas tecnologias e aplicações na indústria digital 4.0. Tudo está muito alinhado com aquilo que temos avançando nas últimas décadas, principalmente, na economia circular e diversificação da matriz energética”.

Carlos Alfano destacou a trajetória da companhia e a importância das unidades baianas

(Foto: Carlos Casaes/ Bapress)

A Braskem é hoje a maior produtora de resina termoplástica das Américas e também a maior produtora de biopolímeros no mundo. A meta é atingir até 2050 a neutralidade em carbono. O setor de químicos e derivados responde por 24% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de transformação e por 8% da receita total de Camaçari (entre 2018/ 2020). Arrecadação, que tem crescido anualmente, uma média de 16%.

“Nos últimos cinco anos foram investidos na Bahia R$ 3,1 bilhões na modernização e manutenção nas unidades industriais baianas. Nessa trajetória destacamos ainda ações sustentáveis como, por exemplo, o projeto de redução de perdas da água de resfriamento na central de matéria-prima, que representou uma economia de 438 milhões de litros de água, o equivalente ao consumo de uma cidade de 9 mil habitantes no período de um ano”, ressalta Alfano. A iniciativa rendeu a Braskem o reconhecimento do Prêmio Indústria Sustentável, promovido pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Cadeia sustentável

Além do fortalecimento da competitividade da cadeia química e petroquímica baiana, os 20 anos da Braskem no estado remetem também ao desenvolvimento de projetos sociais que beneficiam comunidades instaladas próximas às suas operações. Desde 2021, a companhia destinou mais de R$ 9 milhões para iniciativas socioambientais no estado. Recursos que financiam o desenvolvimento de 35 ações, principalmente nas áreas de educação, economia circular, inovação e empreendedorismo local, impactando 39,6 mil pessoas, como destaca a diretora de Relações Institucionais da Braskem, Renata Bley.

“Há um avanço de conscientização na companhia muito grande de como fazer e melhorar a vida das pessoas através do plástico e isso passa por desenvolver as comunidades no nosso entorno, seja pela capacitação, geração de emprego e renda, educação e sustentabilidade. A gente está buscando fazer mais com esses programas”, comenta.

Uma dessas ações é o Programa Plastitroque, que no município de Dias D’Ávila conseguiu recolher 4,4 toneladas de resíduos plásticos trocados por 6 toneladas de alimentos e mil itens de higiene e limpeza. A iniciativa consiste na arrecadação de resíduos plásticos a partir de 300 gramas.

“Cada um recebe uma moeda simbólica que poderia trocá-la por esses itens. É um programa que une três coisas que a gente acredita: educação – porque envolve toda a escola e a comunidade, a questão social, quando as pessoas trocam o resíduo que iria para o lixo comum por um alimento ou material de limpeza e a economia circular, já que esse plástico tratado é doado para as cooperativas, todo mundo ganha”.

Renata Bley comentou os resultados das ações dos projetos sociais

(Foto: Carlos Casaes/ Bapress)

Para Renata, esse é um dos projetos que mais trouxeram retornos positivos, muito por conta do engajamento e mobilização das crianças. “Os baianos são nossos campeões. Tivemos casos de crianças que, sozinhas, mobilizaram a família, vizinhos e toda a comunidade e conseguiram recolher 242 kg de plástico, o que é muito se tratando de um resíduo leve. Esse volume é quase cinco vezes maior do que a média de outros estados, onde a recolha chega a 50 kg por pessoa”, ressalta.

Uma nova edição do Plastitroque deve chegar ainda esse ano para um dos municípios da Região Metropolitana. É o que adianta a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges.

“É muito importante conscientizar a população sobre o uso do plástico e o seu descarte correto, no sentido também de promover essa reflexão. São iniciativas que a gente consegue demonstrar como pequenas ações podem ser tão significativas com projetos que realmente promovem uma transformação social”, analisa.

Magnolia crê que é importante conscientizar população sobre o descarte correto do plástico (Foto: Reprodução)





Braskem na Bahia

A história da Braskem no estado está ligada à criação do Polo Industrial de Camaçari, em 1978. Em agosto de 2002, a integração das empresas Copene, OPP, Triken, Proppet, Nitrocarbono e Polialden deram origem a Braskem. Com capacidade de produção de 20 milhões de toneladas/ ano, hoje a companhia possui 40 unidades industriais no Brasil,Estados Unidos, México e Alemanha. Seus produtos são exportados para clientes em mais de 71 países.