Após convocação pelo zap, PM acaba festa tipo paredão com mais de 100 pessoas em Ibicuí

Uma festa tipo paredão com mais de 100 pessoas foi interropida pela Polícia Milita na noite de sábado (22). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) dois carros com sons automotivos foram apreendidos por equipes da 8ª Companhia Independente da Polícia (CIPM/Itapetinga) no distrito de Ibitupa, em Ibicuí, Sudoeste da Bahia.

“Chegamos na localidade após denúncias anônimas de que a festa irregular causava aglomeração por conta de paredões de sons automotivos. O dono de um dos veículos apreendido informou que o evento estava sendo anunciado em grupos de WhatsApp”, explicou o tenente Uanderson Dias Cardoso da 8ª CIPM.

Ainda de acordo com o oficial, aconteceu uma festa semelhante na semana passada, mas a unidade só teve conhecimento na noite de ontem. Os dois veículos com sons automotivos acoplados seguem na sede da unidade e foram apresentados na Delegacia de Itapetinga.

A SSP-BA não informou se alguém foi preso.