Após a demissão de Dado Cavalcanti, o Bahia está em busca de um novo treinador. Alguns técnicos conhecidos estão sem clube e disponíveis no mercado, como Tiago Nunes e Rogério Ceni. Há ainda o português Bruno Lopes, do time sub-23, que assume o trabalho no Esquadrão de forma interina. Qual deles vocês prefere para comandar o tricolor? Vote abaixo:

Quem deve ser o novo treinador do Bahia? Tiago Nunes Rogerio Ceni Dorival Junior Jair Ventura Bruno Lopes (atual interino) Algum estrangeiro ";