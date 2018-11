Após decisão do STF, Assembleia vai suspender realização do concurso

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vai suspender a realização do concurso, que estava previsto para o próximo dia 16 de dezembro. A decisão foi tomada após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar, nesta quinta-feira (29), um recurso do Legislativo baiano e manter o edital do certame suspenso.

A Alba deve suspender temporariamente o concurso, que só deverá ser realizado após nova decisão judicial favorável, em caráter liminar ou definitivo. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a banca responsável pelo concurso.

O certame oferta 123 vagas com salário que chegam a quase R$ 5 mil. O pedido de suspensão foi realizado por candidatos do concurso anterior, realizado em 2014.