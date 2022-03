Após deixar o Bahia, Marcelo Cirino negocia retorno ao Athletico

Menos de 24 horas após deixar o Bahia, o atacante Marcelo Cirino já tem um novo destino no radar. O jogador abriu negociações para voltar ao Athletico-PR, clube que já defendeu em três oportunidades.

As negociações entre Marcelo Cirino e o Athletico-PR estão bem avançadas e o jogador deve se apresentar ao Furacão na próxima semana para passar por exames e iniciar os trabalhos com o elenco rubro-negro.

Marcelo Cirino estava no Bahia desde setembro do ano passado, quando chegou para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na época o atacante se recuperava de uma lesão no joelho, sofrida quando ainda defendida o Chongqing Dangdai, da China, e vinha de um longo período de inatividade.

Cirino não conseguiu ficar à disposição durante o Brasileirão e viu o Bahia ser rebaixado para a Série B. A estreia do atacante pelo Esquadrão aconteceu apenas esse ano. Ao todo ele fez oito partidas pelo tricolor e marcou dois gols. O jogador não conseguiu se firmar na equipe titular e vinha sendo opção no banco de reservas.

Desde a partida contra o Sampaio Corrêa, quando o ônibus do Bahia foi atacado por bombas, o jogador alegou condições emocionais e parou de ser relacionado para os jogos. Nesta quinta-feira (3), atacante e clube chegaram a um acordo para a rescisão amigável do contrato que iria até o fim de 2023.