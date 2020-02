Após denúncia de agressão contra ex, goleiro Jean engata romance com influencer

Menos de dois meses após ser acusado de agredir a ex-esposa, Milena Bemfica, em viagem aos Estados Unidos, o goleiro Jean, ex-Bahia e atualmente no Atlético-GO, engatou um relacionamento com a influencer e gamer Shay Victorio. As informações são do colunista Leo Dias.

A informação do novo namoro do atleta não é confirmada pela assessoria de imprensa dele (que diz não comentar sobre a vida pessoal do jogador). Mas o futebolista teria alugado um flat de um amigo em Goiânia e no meio da lista das pessoas com permissão para acessar a residência, estaria a nova namorada do goleiro.

A blogueira começou a publicar fotos na vista do flat alugado pelo jogador, além de mostrar nos Stories do Instagram jantares românticos pela capital de Goiás, nunca exibindo sua companhia.

E Shay parece mesmo querer manter no anonimato o relacionamento. Para tentar despistar, ela nunca mais publicou fotos exibindo a marcação de localização, coisa que geralmente fazia e dizia estar em Sorocaba.

O colunista conversou com o também goleiro Jean Paulo Fernandes, pai do goleiro do Atlético-GO, que se limitou a dizer: "Impossível te confirmar ou falar algo sobre isso. Mesmo porque se trata de um assunto muito pessoal e íntimo. Espero que me entenda".

Arquivamento

A promotoria da Flórida solicitou à Justiça norte-americana o arquivamento da denúncia contra o goleiro Jean. Em 18 de dezembro do ano passado, o jogador do São Paulo que atualmente está emprestado ao Atlético Goianiense foi detido em Orlando pela acusação de ter agredido a sua esposa, Milena Bemfica, durante uma viagem de férias.

Jean foi detido por violência doméstica. O caso de agressão se tornou público quando Milena publicou vídeos nas redes sociais. A mulher do jogador denunciou o marido por agressão e mostrava nas imagens que estava com o rosto inchado e com hematomas.

"A partir da investigação realizada, é da opinião de quem subscreve que este caso não é adequado para o julgamento", afirma a assistente da promotoria Sarah Marie Castro, em documento de 21 de janeiro.

O goleiro ficou apenas um dia preso, sendo liberado sem o pagamento de fiança. E, segundo o Boletim de Ocorrência, Jean agrediu Milena com oito socos. Além disso, o documento também relata que a mulher se defendeu com uma chapinha de cabelo e feriu o goleiro com o objeto, em ato de legítima defesa.

Milena afirmou que preferiu não prestar queixa contra o goleiro porque tinha o objetivo de preservar as duas filhas do casal, crianças de 3 e 5 anos.